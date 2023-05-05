"Adıyaman Belediyesi hizmeti engelliyor, bakan topu Diyanet’e atıyor, diyanet biz yapmıyoruz diyor"

Duruma belgelerle açıklık getiren CHP Adıyaman Milletvekili Tutdere, “İBB ile yapmaya çalıştık Adıyaman Belediyesi 28.10.2019’da ‘Kardeşlik Protokolünü’ iptal etti. 24 Haziran 2020’de kendi bakanlığından habersiz Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a sorduk topu Diyanet’e attı. Diyanet’e yazdık, konudan habersiz. Diyanet İşleri Başkanlığı ve bazı kuruluşların kaynaklarıyla çalışmalar belli bir seviyeye geldi diye açıklama yapan Ak Partili Adıyaman Belediye Başkanının daha işi kimin yaptığından dahi haberi yok. Zira Diyanet Sahabe Türbesi ve Camii inşaatına ilişkin verdiğimiz dilekçemize verdiği 27.11.2020 tarihli cevapta “Camiler İçin Özel Bir Bütçe Ayırma İmkanımız Yok” dedi. Şimdi Adıyaman’ın depremde yerle bir olmasına göz yumanlar ve vatandaşlarımızdan büyük tepkiler alanlar Sahabe’yi kullanarak kendilerine oy devşirme peşindeler. Adıyamanlıların artık size zerre güveni kalmadı, sizin de Adıyaman’a verecek bir şeyiniz kalmamıştır. Gelinen nokta amacınızın hizmet etmek değil, hizmeti çileye dönüştürmek olduğunu, hizmeti alenen engellemek olduğunu tüm kamuoyuna açıkça göstermiştir. Bu tarz siyasetin amacının üzüm yemek değil, bağcıyı karalamak ve bu sayede de oy devşirmeye çalışmak olduğunu tüm hemşerilerimiz artık görmüştür.” ifadelerini kullandı.

"Gerçekler gün gibi ortada, kimseye çarpıtmaya çalışmasın"

Gerçeklerin alenen çarpıtıldığını vurgulayan Milletvekili Tutdere, “Hem Kardeşlik Protokolü’nü iptal ederek hizmeti engelleyeceksin hem de hizmet yapmıyorlar diye çamur atmaya çalışacaksın. Adıyamanlılar buna prim vermez. Adıyaman Belediye Başkanlığının 28 Ekim 2019’da bizzat mevcut belediye başkanının imzasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile olan Kardeşlik Protokolünü iptal ettiği belgelerle sabittir. 2012’den 2019’a kadar Sahabe’nin türbesini tabiri caizse açıkta bırakanlar Ekrem Bey’in başkanlığının kesinleştiği ikinci seçimin hemen ardından yangından mal kaçırırcasına kardeşlik protokolünü iptal ederek ne kadar samimiyetsiz olduklarını ortaya koymuşlardır. Bu durum sadece protokolün iptali değil, hizmeti engellemenin de belgesidir. Dün hizmeti engelleyenlerin bugün hizmet yapılmıyor demesi de en hafif tabiriyle akıl tutulmasıdır. Ancak Adıyamanlı hemşerilerimiz müsterih olsunlar. Engelledikleri, yapmadıkları, Adıyamanlı hemşerilerimizi oyaladıkları ne kadar hizmet varsa 14 Mayıstan sonra birer birer hemşerilerimizle buluşturacağız.



Kaynak : PHA