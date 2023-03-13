Adıyaman’daki hastaneleri ve kurulan sahra hastanelerini ziyaret ederek hasta, hasta yakınları ve hastane idarecileriyle bir araya gelen CHP Heyeti gerçekleştirdiği ziyaretlerle Adıyaman’ın sağlık durumunu analiz etti.

"Depremin üzerinden bir ay geçti, sorunların büyük bir kısmı olduğu gibi duruyor"

Heyetin ziyareti ve Adıyaman’ın sağlık sorunları hakkında değerlendirme yapan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, “Adıyaman’da hem hastanelerimizi hem de sahra hastanelerini gezerek vatandaşlarımızın sağlıkla ilgili yaşadıkları problemleri de yerinde inceledik. Yaşadığımız depremde en çok etkilenen ve en büyük yıkıma uğrayan kentlerden bir tanesi de Adıyaman’dı. Adıyaman’da çok sayıda vefatımız var çok sayıda da yıkılan bina var. Depremin üzerinden bir ay geçmiş olmasına rağmen sorunların büyük bir kısmı olduğu gibi duruyor.” dedi.

"Barınma sorunu nedeniyle büyük mağduriyetler yaşanıyor"

Barınma sorunu nedeniyle Adıyaman’da büyük mağduriyetlerin yaşandığına dikkat çeken Milletvekili Tutdere, “Adıyaman’da şu anda özellikle barınma sorunu tamamen çözülmüş değil. Deprem sonrası başka şehirlere göç edenlerin geri dönüşleri başladı, gelenlerin de büyük bir kısmı çadır talebinde bulunuyor. Biz tabii bu çadır taleplerini karşılamakta büyük bir güçlük çekiyoruz. AFAD’la iletişim halindeyiz fakat AFAD’ın da elinde yeteri kadar çadır olmadığı için barınma sorunu nedeniyle büyük mağduriyetler yaşanıyor.” ifadelerini kullandı.

"Çadırlarda hijyen sorunu baş göstermeye başladı"

Özellikle sokak aralarına kurulan çadırlarda hijyen sorununun baş göstermeye başladığına dikkat çeken Milletvekili Tutdere, “Şu anda özellikle sokak aralarına kurulan çadırlarda hijyen sorunu da baş göstermeye başladı. Bazı bölgelere içme suyu verilemedi. Özellikle Gürlevik İsale Hattı’ndan içme suyunun sağlandığı yaklaşık altmışa yakın yerleşim biriminde içme suyu yok, şehrin bazı mahallelerinde içme suyu yok. İçme suyunun olmaması nedeniyle de birtakım sorunlar baş göstermeye başladı. Biz sorunların takipçisi oluyor, sorunların çözümü konusunda elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyor halkımızla dayanışma içerisinde olarak yaraların sarılması noktasında elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Yaralar derin, tahribat çok fazla. Kısa süre içerisinde bunların bitmesi de çok mümkün görünmüyor. Ancak koşullar ne olursa olsun Adıyaman halkıyla birlikte dayanışma içerisinde olacağız. Kentimizi yeniden yaşanır bir kent haline getirmeye çalışacağız.” ifadelerini kullandı.



Kaynak : PHA