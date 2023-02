Milletvekili Tutdere, “Eğer arama-kurtarma zamanında olsaydı, yeterli ekipman olsaydı belki can kaybı bu kadar olmayacaktı. Belki de çoğu yurttaşımızı kurtarmış olacaktık ve onlar bugün yanımızda olacaktı. Bu eksikliği yapanlar ve ihmali olanların hepsinin takipçisi olacağız. Adıyaman halkı, bu ihmali yapanları asla unutmayacak” dedi.

Abdurrahman Tutdere, 10 ilde büyük yıkıma ve çok sayıda can kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli ilk depremin ardından AFAD Başkanlığı’nın yaptığı duyuru ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimlere gönderdiği yazıyı paylaştı.

AFAD’ın duyurusunda Adıyaman yer almamış

AFAD’ın, depremden etkilenen iller arasında Adıyaman’a yer vermediği duyurusunda: “Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04:17’de 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremin ardından, en büyüğü 6.6 büyüklüğünde olmak üzere 5 artçı deprem meydana gelmiştir. Deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, illerimizde ve AFAD merkezinde tüm afet grupları toplanmıştır. Tüm il AFAD müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup, arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadeleri yer aldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yazısında da Adıyaman yer almamış

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimlere gönderdiği yazıda da Adıyaman’ın yer almadığı görüldü. Genel Müdür Vekili’nin imzasını taşıyan yazıda, “Malumları olunduğu üzere; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 06.02.2023 tarihi saat 4:17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem gerçekleş olup, depreme ilişkin sarsıntı Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkâri, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilmiştir. Bahse konu depreme ilişkin arama-kurtarma çalışmaları kapsamında söz konusu bölgelere acil müdahale ekiplerinin, ihtiyaç ve yardım malzemelerinin ulaştırılmasını temin etmek üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli koordinasyon sağlanmakta olup, işletmeniz filosunda yer alan hava araçları (uçuşa elverişlilik durumuna bakılmaksızın) ile deprem bölgelerine destek verilip verilemeyeceğine ilişkin durumlarının belirlenebilmesi amacıyla yazımız ekinde yer alan tablonun doldurularak 06.02.2023 saat 17:30'a kadar [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.” denildi.

Adıyaman’ın AFAD’da unutmuş hükümet de unutmuş

Abdurrahman Tutdere, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Biz, sadece havuz medyasının Adıyaman’ın yalnız bıraktığını düşünüyorduk. Meğer Türkiye’de asli görevi doğal afetler sonucu yaşanabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak, vatandaşlara yardım etmek amacıyla kurulmuş olan AFAD da şehrimizi unutmuş. AFAD’ın elimize geçen hava araç raporuna baktığımızda, özellikle Pazarcık merkezli depremden etkilenen illeri sayarken Adıyaman’ın ismini dahi geçirmediklerini gördük. AFAD’ın unuttuğunu hükümet de unutmuş, havuz medyası da unutmuş” dedi.

Tutdere, “İnsanlar gözümüzün önünde yaşamını yitirdiler. Eğer arama-kurtarma zamanında olsaydı, yeterli ekipman olsaydı belki can kaybı bu kadar olmayacaktı. Belki de çoğu yurttaşımızı kurtarmış olacaktık ve onlar bugün yanımızda olacaktı. Bu eksikliği yapanlar ve ihmali olanların hepsinin takipçisi olacağız. Adıyaman halkı, bu ihmali yapanları asla unutmayacak” diye konuştu.



Kaynak : PHA