Milletvekili Tutdere süreci yönetemeyenler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu

Cumhuriyet Halk Partisi Hukuk Komisyonu Üyesi hukukçu milletvekilleri Adıyaman Adliyesi’ne giderek soruşturmaların akıbeti ile ilgili bilgi aldı. Ziyaretin ardından Adıyaman Adliyesi önünde açıklamalarda bulunan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, “Geçtiğimiz günlerde arama kurtarma çalışmalarında ihmali bulunanlar ve bu süreci doğru yönetemeyen idareciler hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk. Adıyaman’ın hakkını, hukukunu savunmaya ve korumaya devam edeceğiz.” dedi.

"Adıyaman halkı müsterih olsun, Adıyamanlıların hakkını savunmayı sürdüreceğiz"

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı’na gerçekleştirdikleri ziyaret sonrası Partisinin Hukuk Komisyonu Üyesi milletvekilleriyle birlikte Adıyaman Adliyesi önünde açıklamalarda bulunan Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Milletvekillerimizle birlikte yapılan soruşturmaların akıbetini öğrenmek ve gelişmeleri öğrenmek için Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısını hem de Adıyaman Barosu’nu ziyaret ettik. Daha önce Muğla Milletvekilimiz Mürsel Alban ile birlikte Adıyaman Adliyesi’nde özellikle arama kurtarma çalışmalarında ihmali bulunanlar, bu süreci doğru yönetemeyenler hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk. Hem o soruşturmayı hem de Adıyaman’da yürütülen diğer tüm soruşturmaları partimizin hukukçu milletvekilleriyle birlikte takip edeceğiz. Adıyaman halkı müsterih olsun, adalet yerini bulana kadar Adıyaman’ın hakkını hukukunu savunmaya ve korumaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.



Kaynak : PHA