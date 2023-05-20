Milletvekili Tutdere Millet İttifakı İl ve İlçe Başkanları, Belediye Başkanları ve partililerle birlikte Adıyaman Adliyesi’nde bulunan İl Seçim Kurulu Başkanlığı’nda gerçekleşen yoğun katılımlı törenle milletvekili mazbatasını aldı.

Milletvekili Tutdere tekrar TBMM’de

TBMM’de Adıyaman’ı tekrar temsil etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Milletvekili Tutdere, bugüne kadar Adıyaman’ı en iyi şekilde temsil ettiğini bundan sonraki süreçte de en iyi temsiliyet hedefini sürdüreceğini ifade etti.

27. Dönemde Adıyaman'ın tamamının sesi olduklarını dile getiren Milletvekili Tutdere,"Adıyaman'ın hak mücadelesinde eşi benzeri görülmemiş bir mücadeleyi sergiledik. 28. Dönemde de aynı cesaret ve kararlılıkla Adıyamanımız adına çalışacağız, bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Milletimizin verdiği bu yetkiyi Adıyamanımız için en iyi şekilde kullanacağım. Aldığımız sorumluluğun, bize verilen görevin ağırlığının farkındayız. Biz tecrübemizle, birikimimizle, parlemento deneyimimizle her şeyin üstesinden geleceğiz. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı mazbatasını da aldığımızda iktidar milletvekili olarak bu şehre etmenin şerefini de milletimiz bize verecek. İl Başkanlarımıza, İlçe Başkanlarımıza, Gençlik Kollarımıza, Kadın Kollarımıza, belediye başkanlarımıza, milletvekili adayı arkadaşlarımıza ve bütün halkımıza cani gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Kemal Kılıçdaroğlu’nu 29 Mayıs sabahı Çankaya Köşküne uğurlayacağız"

28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2.Tur Seçimleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tutdere,"Adıyaman’ı tekrar ayağa kaldıracak, bambaşka bir Adıyaman inşa edecek, 5 kuruş para almadan deprem konutlarını yapacak Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu var. Millet İttifakı’nın bileşenleri ve Cumhuriyet Halk Partililer olarak elimizden gelenin fazlasını yapacak Genel Başkanımız ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerini, vaatlerimizi, projelerimizi var gücümüzle milletimize anlatmaya devam edeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı yapmak için durmaksızın çalışmalarımızı sürdürecek ve 29 Mayıs sabahı Sayın Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanımız olarak Çankaya Köşkü’ne uğurlayacağız" dedi.



Kaynak : PHA