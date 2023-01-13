Türkiye’de gazeteciliğin zor bir dönemde geçtiğinin altını çizen Milletvekili Tutdere, şartlar ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın basın ilkeleri doğrultusunda kalemlerini satmayan tüm gazetecilerin gazeteciler gününü kutluyorum dedi.

"Türkiye'de gazeteci olmak zorlaştı"

Milletvekili Tutdere yaptığı konuşmasında Türkiye’de gazeteci olmanın zorlaştığını ifade ederek, "Türkiye'de yurttaş olmak, vatandaş olmak, son dönemlerde çalışan olmak, emekçi olmak, gazeteci olmak gerçekten zorlaştı. Ülkemizin içinde bulunduğu koşullar nedeniyle basın özgürlüğü ile temel hak ve özgürlükler konusunda ciddi sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle son dönemde TBMM’de basınla ilgili bir dizi yasal düzenlemeler yapıldı. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu düzenlemelerin fikir özgürlüğünü, basın hürriyetini ortadan kaldıracak boyutta olduklarını söyledik." dedi.

"Kalemlerini satmayan yürekli gazeteciler Adıyaman’da da var, Türkiye’de de var"

Şatlar ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın meslek etik değerlerden ayrılmadan gazetecilik mesleğini icra eden gazetecilerin Adıyaman’da da Türkiye’de de olduğuna vurgu yapan CHP’li Tutdere,"Yapılan düzenlemelere karşı durduk, muhalefetimizi de yaptık. Ancak tüm itirazlara rağmen bu teklifler geçti ve bu teklifin yasalaşmasıyla birlikte de basın çalışanları için şartlar daha da ağırlaşmaya başladı. Şartlar ne olursa olsun şartlar ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın halkın haber alma hakkını kutsal bilen, basın ilkeleri ve basın ahlakı doğrultusunda kalemlerini satmayan yürekli gazeteciler Adıyaman’da da var Türkiye’de de var. Onları bu anlamlı günde bir kez daha selamlıyoruz. Tüm gazetecilerin, basın emekçilerimizin gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

"Yerel basının parlamentodaki sesi olmayı sürdüreceğim"

Yerel basının ve gazetecilerin TBMM’de sesi olmayı sürdüreceğini dile getiren Milletvekili Tutdere, “Adıyaman Milletvekili olarak seçildiğim günden bu yana parlamentoda yerel basının ekonomik sorunlarını, gazeteci arkadaşlarımızın sosyal hakları konusunda birçok araştırma önergesi hazırladım, çok kez de konuşma yaptık. Soru önergeleri de verdik, kanun teklifi de verdik. Bundan sonra da aynı kararlılıkla sorunların çözümü konusunda gazetecilerin özellikle de yerel basının parlamentodaki sesi olma konusunda elinden gelen her türlü gayreti göstereceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. 2023 yılına girdik, Cumhuriyetimizin 100 yılı. 2023 yılının hem bir seçim yılı olması nedeniyle hem de yaşanacak diğer gelişmeler nedeniyle gerçekten önemli bir yıl olacak. Benim dileğim 2023 yılı hem basınımız için hem de Türkiye’de yaşayan 84 milyon yurttaşımız için özgürlük yılı olması.” şeklinde konuştu.

