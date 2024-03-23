Şan, yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin şehirde ciddi hasara yol açtığını belirterek, TOKİ ve Emlak Konut'un şehrin merkez ve ilçelerinde yeni bölgelere kalıcı konutlar yapımına başladığını ifade etti.

Yeni bölgelerin imara açılmasıyla birlikte sağlık tesisi eksikliği ortaya çıktığını dile getiren Şan, bu eksikliğin vatandaşların hayatını olumsuz etkilememesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Milletvekili Şan, açıklamasında, "Bu minvalde, 2024 bütçesi içerisinde şehrin birçok noktasında birinci basamak sağlık kurumlarını hizmete koymaya başlayacağız. Özellikle Örenli ve İndere Kalıcı Deprem Konutları bölgeleri başta olmak üzere tüm kalıcı deprem konutlarının sağlık hizmeti alımında büyük bir rahatlama yaşayacağını düşünüyoruz. Bu adımı atarak şehrimizi birlikte ayağa kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA