AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri öncesinde başhekimin ayrılması üzerine Radyoloji Uzmanı Doçent Doktor Mehmet Şirik'i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Şan, deprem sonrası yaşanılan sıkıntıları en kısa zamanda atlatmak ve hastanenin verimliliğini en üst seviyeye çıkarmak için istişarelerde bulundu.

Başhekim Yardımcılarının hazır bulunduğu ziyarette AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, başarılar dileyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başhekim Şirik ise ziyaretinden ötürü Şan'a teşekkür etti.



Kaynak : PHA