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"Adıyaman il merkezi ile Gölbaşı, Besni ve Tut ilçelerimizin içme suyu ve kanalizasyon hizmetleri başta olmak üzere tüm altyapı hasarları giderilecek olup altyapı tesisleri Adıyaman'ımıza önümüzdeki 40 yıl boyunca hizmet edecektir." Diyen AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İshak Şan,"Adıyaman’ın altyapı sorunlarına çözüm olmak adına deprem öncesinde İller Bankası’nın Avrupa Birliği’nden sağladığı 1,38 Milyar TL finansman ile başlayan projelerin çalışmaları sahada tüm hızıyla devam etmektedir. Ayrıca, deprem sonrası oluşan altyapı tahribatlarının giderilmesi ve de uzun yıllar sıhhi altyapı hizmetlerinin sağlanması için ilave 5,8 Milyar TL hibe de İller Bankası ve Uluslararası Finans Kuruluşlarının işbirliği çerçevesinde Adıyaman'ımıza tahsis edilmiştir. Adıyaman il merkezi ile Gölbaşı, Besni ve Tut ilçelerimizin içme suyu ve kanalizasyon hizmetleri başta olmak üzere tüm altyapı hasarları giderilecek olup altyapı tesisleri Adıyaman'ımıza önümüzdeki 40 yıl boyunca hizmet edecektir. Bu çerçevede şehrimize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyor, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’ye, İller Bankası Genel Müdürü Sayın Recep TÜRK’e destekleri için teşekkür ediyoruz"dedi.

Kaynak : PHA