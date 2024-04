"Bu seçimin kaybedeni yoktur, kazananı Kâhta'mız olmuştur"

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçim'inde Kahta ilçesinde, Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Can Hallaç'ın mazbata ve devir teslim töreninde gazetecilere açıklamada bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan,"Bugün burada, Kahta'mızın geleceğini şekillendirecek önemli bir zaferin mutluluğunu yaşıyoruz. AK Parti olarak, bizlere duyduğunuz güven ve destekle, belediye başkanlığı seçimlerini zaferle taçlandırdık. Bu zafer tüm Kâhtalıların zaferidir.

Bu hizmet yarışı Kahta'mız için bir demokrasi şöleni havasında geçmiştir. Bu süreçte sergiledikleri sağduyulu davranışlarıyla tüm Türkiye ye örnek bir seçim yaşatan adayların hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu seçimin kaybedeni yoktur, kazananı Kâhta'mız olmuştur."dedi.

"Türkiye'nin örnek şehirlerinden biri yapacaktır"

Kahta'nın Türkiye'nin örnek şehirlerinden biri olacağını ifade eden Şan, konuşmasının devamını şöyle sürdürdü:

"Seçim sürecinde sergilediğimiz birlik, beraberlik ve kararlılık ruhu, bizleri başarıya ulaştıran en önemli faktördür. Belediye başkanımız Mehmet Can Hallaç ile birlikte tüm projeleri hayata geçireceğiz. Belediye başkanımız ve ekibi, Kahta'mızı; Türkiye'nin örnek şehirlerinden biri yapacaktır. Seçim sürecinde gösterdiğiniz üstün gayret, fedakarlık ve birliktelik için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Bu zafer, hepimizin; Tüm Kahta'nın zaferidir. Halkımızın seçimde gösterdiği teveccüh için teşekkür eder; Başkanımız Osman Çetinkaya ve tüm ilçe teşkilatımıza emekleri için tebrik ve teşekkür ederim. Bu Mazbata ile birlikte beş yıl boyunca Kahta halkının hizmetkarı olacak olan Mehmet Can Hallaç başkana başarılar diliyorum. Allah hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin."



Kaynak : PHA