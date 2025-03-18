Milletvekili Kurt, bu önemli görevin kendisine tevdi edilmesinin onurunu yaşadığını belirterek Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Av. Belgin Uygur başkanlığında Türkiye’nin geleceği için daha aydınlık bir yol inşa etme amacıyla çalışacaklarını ifade etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kurt, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanımız Genel Başkan Yardımcımız Sayın Av. Belgin Uygur’un takdirleriyle bu önemli göreve layık görülmenin onurunu yaşıyor ve kendilerine teşekkür ediyorum. Bu görevi en iyi şekilde yerine getirebilmek için elimden gelen tüm gayreti göstereceğim” dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının, bir ülkenin demokratik ve sosyal yapısının en önemli yapı taşlarından biri olduğuna dikkat çeken Kurt, "Sivil toplumla olan etkileşim, halkla doğrudan bağ kurmanın, toplumsal sorunları tespit etmenin ve çözüm yolları üretmenin en güçlü aracıdır. Bu sorumlulukla, halkımızla daha yakın ve anlamlı bir bağ kurarak, milletimizin ihtiyaçlarını anlamak ve bu ihtiyaçlara yönelik projeler geliştirmek amacıyla çalışacağız. Bu görevin, toplumun farklı kesimlerinin sesi olabilmek, onların taleplerini ve beklentilerini en üst düzeyde temsil edebilmek açısından son derece önemli olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.

Aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarıyla güçlü işbirlikleri oluşturarak, daha etkin bir çalışma yürüteceklerini belirten Kurt şunları ekledi: "Hedefimiz, sivil toplumla olan bu güçlü dayanışmayı daha da derinleştirerek, toplumumuzun farklı kesimlerinin sorunlarına duyarlı ve çözüm odaklı projelerle yanlarında olmak. Toplumun her kesimiyle empati kurarak, Türkiye’mizin daha güçlü bir yarına ulaşması için elimizden geleni yapacağız.”

Kaynak : PHA