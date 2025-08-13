Milletvekili Özhan, yayımladığı mesajında, AK Parti’nin 24 yıl boyunca azimle, durmadan, şevkle çalışarak, yaratılmışların en güzeli olan insana hizmet ettiğini vurguladı.

Milletvekili Özhan mesajında, “Milletimizle el ele vererek başlanılan kutlu yürüyüşümüzde 24. yılımızı idrak ediyoruz. 14 Ağustos 2001 tarihinden günümüze AK Parti, insana saygıyı, adaleti, insan onurunu korumayı ve halka hizmeti merkezine almıştır. Kurulduğu günden bu yana tek gayesi milletimize hizmet olan partimiz, Türkiye’de adeta demokratik bir devrim yaparak, ulaşımdan, sağlığa, savunmadan, kültüre birçok alanda tarihi atılımları hayata geçirerek milletimizin refahını da artırmayı başarmıştır. Geldiğimiz noktada Türkiye’de kimsenin hayali dahi olmayan güçlü, kararlı ve erdemli bir Türkiye Cumhuriyeti’nin dünya kamuoyunda söz sahibi olmasını sağladık. 24. Kuruluş yıldönümümüzü ‘Terörsüz Türkiye’ sloganıyla taçlandırarak ülkemizi terörden arındırmak için çok büyük bir adım atılmıştır” dedi.

“AK PARTİ’NİN YOLUNU MİLLETİMİZ ÇİZMİŞTİR”

Özhan; “2001’de AK Parti’nin yolunu milletimiz çizmiştir. Bu sebeple partimiz kapısını millete hiç kapatmadı. İktidarda olduğu süre boyunca, halkın refah seviyesini yükselten, Türkiye’nin imajını değiştiren ve Türkiye’ye çağ atlatan projelere imza atan AK Parti’ye, milletimizin artan teveccühüyle, her seçimde oyunu artırarak, Türkiye Yüzyılı hedeflerine milletimizle birlikte yürüyoruz. AK Partimiz, bu yolda çok zorlu mücadelelerden geçmiştir ama yılmamıştır. Çünkü AK Partili olmak büyük Türkiye sevdalısı olmaktır ve bu uğurda korkusuzca, aşkla, gururla, imanla ve hiç yılmadan çalışmakta gereklidir. AK Parti her zaman halkının yanında olmuş, hizmeti halkının ayağına getirmiştir” dedi.

Özhan, “Kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 14 Ağustos 2001 tarihinde AK Partimizin açılışında ‘Biz bir Türkiye Partisi olmaya değil, Dünya Partisi olmaya geliyoruz’ demişti. Bugün AK Parti bir Dünya Partisidir. Kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partimiz, Dünya’da tüm mazlumların umudu olmuştur. Bu sebeple Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AK Parti neferleri olarak gece gündüz demeden çalışıp, milletimize ve ülkemize hizmet üretmeye, topyekûn ülkemizi ileriye, daha ileriye götürme adına milletimizle omuz omuza hareket etmeye devam edeceğiz. Bizlere bu desteği veren saygıdeğer milletimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle AK Partimizin 24. kuruluş yıldönümünü kutluyor, daha nice 24. yıllara diyorum” ifadelerini kullandı.