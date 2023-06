Görevine başlar başlamaz Ankara’dan seçim bölgesi olan Adıyaman’a hareket ettiğini belirten Özhan,"Doğru adamla yolumuza durmadan devam ediyoruz, Adıyamanımızın bugünkü şartlar itibariyle tekrar ayağa kalkması için devlet ve millet işbirliği ile çalışarak, mücadelemizi tüm hızıyla sürdüreceğiz"dedi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Adıyaman’da gerçekleştirdiği çalışma programına ilk önce Besni Kaymakamlığı’ndaki ziyaretiyle başladı. Besni Kaymakamı Çağlar Partal ile bir araya gelen Özhan,"Besni’de devam eden, öncelik arz eden ve ileriye dönük yatırımlar hususunda istişarede bulunduk. Koordineli bir şekilde ilimizde, ilçelerimizde yatırımların ve kalkınma için gerekli olan her ihtiyacın giderilmesi noktasında işbirliği içinde çalışacağız" dedi.

Besni Kaymakamlığında vatandaşlarla da bir araya gelen milletvekili Özhan, "Hemşehrilerimizle beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kardeşlerimizin derdi derdimiz, sevinçleri sevincimizdir. Millet olarak bir olduğumuz sürece aşamayacağımız zorluk yoktur" diyerek sözlerine devam etti.

Temaslarına Adıyaman Merkez’de devam eden Hüseyin Özhan, Adıyaman Vali Vekili Muahmmet Tugay’ı, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu ile beraber ziyaret ederek, Adıyaman merkez ve ilçelerinde devam eden çalışmalar, deprem sonrası yapılan ve yapılması gereken faaliyetler hakkında bilgi aldı. Sonrasında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Başhekim Doç. Dr. Mehmet Şirik’i ziyaret eden Özhan,"En zorlu şartlarda bile hameşehrilerimizin hizmetinde olan cefakar sağlık personelimize şükranlarımızı sunuyor, başarılarının devamını diliyoruz"dedi.

Programına, özellikle Adıyaman genelinde konut ihtiyacının karşılanması için süratle devam eden TOKİ kalıcı konutlarının inşaat alanı ziyaretiyle devam eden Özhan,"Örenli Mahallemizde konutlar hızla yükselmeye devam ediyor. Biz bu yola çıkarken de hep ifade ettiğimiz gibi yaparsa AK Parti yapar şiarıyla hedeflerimize ilerlemeye devam ediyoruz. Yaşanan büyük felaketin ardından devletimiz, hükümetimiz hemşehrilerimizin her türlü ihtiyacını karşılamak noktasında canla başla mücadele etmiştir. Özellikle ifade etmek isterim ki devraldığımız bu bayrak yarışında daha önce yapılan hizmetlerin artarak sürdürüleceğini belirtmek isterim. Bugüne kadar Adıyaman için canla başla mücadele eden dava arkadaşlarımız gibi bizler de hemşehrilerimiz için gayretlerimizi tüm gücümüzle devam ettireceğiz. Bugün burada örnek daireleri yerinde müşahade etme imkânımız oldu. Hemşehrilerimizin bir an evvel kalıcı konutlarına kavuşması için takiplerimizi sürdürüyoruz. Evvel Allahı’ın izniyle hep beraber bu zorlu sürececi atlatacağız"dedi.

Adıyaman’daki program kapsamında Ak Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenen Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılan milletvekili Özhan, burada teşkilat mensupları ve yöneticileriyle bir araya geldi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Özhan;"Teşkilatımızın tüm neferleri, yöneticileri, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, il genel meclisi üyelerimiz hep beraber tek vücut halinde huzur ve barışın şehri olan Adıyamınımızı bir arada kalkındıracağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak : PHA