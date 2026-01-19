AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, 11-12 Nisan 2025 tarihlerinde Adıyaman genelinde etkili olan ve özellikle Tut ile Gölbaşı ilçelerinde ciddi zarara yol açan zirai don olayının ardından, üreticilere yönelik önemli bir destek sağlandığını açıkladı.

Milletvekili Özhan'ın girişimleri ve yakından takibiyle, Zirai Don Desteği kapsamında yer almayan dut, incir ve Trabzon hurması üreticileri de destekleme kapsamına alındı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından yürütülen çalışma neticesinde, doğal afet nedeniyle üretimde ciddi kayıplar yaşayan çiftçilere destek ödemesi yapılmasına karar verildi.

6 Milyon TL Destek, 773 Üreticiyi Kapsıyor

Toplam 6 milyon TL tutarındaki zirai don destek ödemesinin, 6 bin 970 dekar alanda üretim yapan 773 üreticinin hesaplarına aktarılacağını belirten Milletvekili Özhan, destekten en fazla etkilenen ilçelerin Tut ve Gölbaşı olduğunu vurguladı. Özhan, söz konusu desteğin üreticilerin yaşadığı mağduriyetin azaltılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

'Çiftçimizin Emeği Karşılıksız Kalmayacak'

Milletvekili Hüseyin Özhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Zirai don felaketinden etkilenen, özellikle Tut ve Gölbaşı ilçelerimizdeki üreticilerimizin emeğinin karşılıksız kalmaması için yoğun bir çalışma yürüttük. Israrlı takiplerimiz ve taleplerimiz karşılıksız kalmadı. Yapılan bu destek ödemesi, üreticilerimize bir nebze de olsa nefes aldıracaktır. Çiftçimizin her zaman yanında olmaya, tarımsal üretimi ayakta tutmaya devam edeceğiz.'

Milletvekili Özhan'dan Teşekkür Mesajı

Destek sürecine katkı sunanlara da teşekkür eden Milletvekili Özhan, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya ve Bakanlık yetkililerine teşekkür ederek, yapılan ödemenin Adıyamanlı çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Kaynak : PERRE