Milletvekili Alkayış, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Adıyaman’ın ulaşım altyapısı hakkında bilgi verdi.

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışmalarla, Adıyaman’ımızın ulaşım altyapısı adım adım güçlenmektedir” diye Milletvekili Alkayış, şu ifadeleri kullandı:

“Çelikhan Yolu – Kocali Tüneli ve Yol Yapım Çalışmaları, Gölbaşı – Adıyaman – Kahta Devlet Yolu (BSK) Yapım Çalışmaları, Gölbaşı – Erkenek Arası BSK Kaplama Yol Yapım Çalışmaları, Gerger Yolu Yapım Çalışmaları, Besni – Gaziantep Yolu Yapım Çalışmaları, Sincik Yolu Yapım Çalışmaları hız kesmeden sürmektedir.

Adıyaman’ımızın dört bir yanında devam eden bu yol yatırımları, hemşehrilerimize güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sağlayacak; şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimini hızlandıracaktır.

AK Parti iktidarı olarak dün olduğu gibi bugün de Adıyaman’ımızı geleceğe taşıyan yol yatırımları için kararlılıkla çalışıyoruz.”

Kaynak : PHA