Bakan Bak'ı makamında ziyaret eden Kurt, Yeşilyurt, Altınşehir, Bahçecik bölgesinde Kompleks büyüklüğü 8000 m2 olan 3 tesis yapılacak olup, yarı olimpik yüzme havuzu, gençlik merkezi, tenis kortu, basketbol & voleybol sahası, sentetik halı saha, giyinme odaları, yürüyüş pisti, projelerini sundu.

Spor tesislerinin yapılması yönünde girişimlerinin devam edeceğini belirten Kurt,"Yakın zamanda hayata geçirilmesi bekleniyor. Depremde spor tesislerinin bir yandan çok sayıda vatandaşlarımızın sığınağı ve yaşam alanı olmasının yanısıra spor salonlarının depolama ve lojistik için de çok yararı olduğu görüldü. Ayrıca deprem sürecinde Adıyaman’ımıza büyük hizmetleri olan ve alt yapısı yoğun kullanım nedeniyle yıpranan mevcut spor tesislerinin de onarım ve bakımı yapılarak yenilenecek." Şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA