Bunlar da ilginizi çekebilir

Milletvekili Şan, ilçede yaşanan yerinde dönüşüm, sağlık alanındaki personel eksikliği, çevre düzenlemesi ve su sorunuyla ilgili sorunların çözümü konusunda takipçi olacaklarını söyledi.

İlçedeki mahallerinin sorunlarını dinleyen Milletvekili Şan, tek tek not aldı. Sorunların çözümü konusunda ilgili kurumları arayarak yetki verdi.

Adıyaman'da tartıştığı eşini öldürüp, intihar etti

AK Parti Tut İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Milletvekili Doç Dr. İshak Şan, burada AK Parti Tut İlçe Başkanı Cemal Özdoğan ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek, ilçenin sorunlarını dinledi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.