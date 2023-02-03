Seçim bölgesi olan Adıyaman'da pazarcı esnafını ziyaret eden Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat'a AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve partililer eşlik etti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Pazartesi Pazarı'ndaki esnaflarla bir araya gelerek istek ve taleplerini dinleyerek bol kazançlar diledi. Seçim bölgesi olan Adıyaman'da temaslarını sürdüren Fırat, Pazar esnafıyla bir araya gelerek talep ve isteklerini dinleyerek yapılması gerekenleri not aldı. Fırat, daha sonra esnafa bol kazançlar diledi.

Ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan Fırat, her zaman halkın yanında olduklarını ve tek seçim döneminde olmadığını hatırlatarak vatandaşların sorunlarına eğildiklerini söyledi.

