“Toz bastırma önlemleri alınmadı, halk nefes alamıyor”

Milletvekili Ali Bozan, Adıyaman’da halktan gelen yoğun şikayetlerin ardından yaptığı açıklamada, depremin üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen şehirde ciddi sağlık sorunlarına yol açan çevresel faktörlerin ortadan kaldırılmadığını belirtti. Bozan, önergesinin gerekçe bölümünde şu ifadeleri kullandı:

“Enkazların tamamen kaldırılmaması, altyapı ve yol çalışmalarının tamamlanmaması, kontrolsüz inşaat faaliyetleri ve toz bastırma önlemlerinin alınmaması nedeniyle şehirde yoğun hava kirliliği yaşanmakta, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olan bireyler ciddi sağlık riskleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Yaşanan sorun, sadece geçici bir çevre problemi değil; halk sağlığı açısından ciddi bir risk durumudur.”

Bozan, kentte birçok yurttaşın solunum yolu rahatsızlıkları, alerjik hastalıklar ve cilt problemleri nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurduğunu, ancak bu konuda yeterli sağlık önleminin alınmadığı yönünde yaygın bir kamuoyu oluştuğunu söyledi.

Meclis’e 8 kritik soru

Milletvekili Ali Bozan, önergesinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan yanıt beklediği sekiz önemli soruyla, özellikle kırılgan grupların (çocuklar, yaşlılar, hamileler ve kronik hastalar) korunması ve hava kirliliğiyle mücadeleye yönelik atılan adımların açıklığa kavuşturulmasını istedi. Bozan’ın yönelttiği sorular şöyle:

Adıyaman’da son bir yılda solunum yolu hastalıkları (astım, bronşit, KOAH vb.) nedeniyle hastanelere ve aile hekimliklerine yapılan başvuru sayısı nedir? Deprem öncesiyle kıyaslandığında artış oranı nedir?

Hava kirliliğine bağlı hastalıkların yaygınlaşması nedeniyle Adıyaman’da özel bir sağlık tarama programı başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa kapsamı nedir?

Toz kirliliğine karşı özellikle çocuklar, yaşlılar, hamileler ve kronik hastalar gibi kırılgan gruplara yönelik özel koruyucu sağlık hizmetleri planlanmakta mıdır?

Deprem sonrası bölgeye sevk edilen gezici sağlık ekiplerinin sayısı, görev süresi ve faaliyet alanı nedir? Hâlâ aktif ekip bulunmakta mıdır?

Adıyaman’daki sağlık kuruluşlarında hava kalitesine bağlı hastalıklar için yeterli uzman hekim ve ekipman desteği sağlanmakta mıdır?

Bakanlığınızın toz ve hava kirliliği ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak bir veri paylaşım ve müdahale protokolü bulunmakta mıdır?

Son bir yılda Adıyaman’da çocuklarda görülen solunum yolu enfeksiyonları, alerjik hastalıklar ve cilt problemlerinde artış tespit edilmiş midir?

Kronik hastalığı bulunan yurttaşlara (KOAH, kalp-damar hastaları, diyabet vb.) yönelik koruyucu ve izleyici sağlık programı başlatılmış mıdır?

“Adıyamanlılar endişeli: ‘Ciddi sağlık riskleri altındayız’”

Bozan’ın Meclis’e taşıdığı soru önergesinde, Adıyamanlı yurttaşların çevre ve sağlık sorunlarına dair tepkilerine de yer verildi. Kentte uzun süredir devam eden toz bulutu ve hava kirliliği nedeniyle özellikle çocuklarda ve yaşlılarda solunum problemlerinde belirgin artış yaşandığı ifade edildi. Halkın büyük bir kısmının bu durumdan endişe duyduğunu belirten Bozan, Sağlık Bakanlığı’nın konuyu acil bir halk sağlığı meselesi olarak ele alması gerektiğini vurguladı.

Kaynak : PHA