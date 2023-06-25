"Eda ettiğiniz ibadetlerin Yüce Allah’ın katında makbul olmasını niyaz ederim"

Kurban Bayramı'nın önemine ve kesilen kurbanların Allah katında kabul olmasını dileyen Milletvekili Alkayış,"Saygıdeğer Adıyamanlı Hemşehrilerim, Kurban Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutlarım. Kestiğiniz kurbanların ve eda ettiğiniz ibadetlerin Yüce Allah’ın katında makbul olmasını niyaz ederim. Depremin acısını hâlâ hissettiğimiz bu bayram gününde, vefat etmiş olan bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ve mağfiret; hayatta olanlarımıza da sabır ve selamet dilerim."dedi.

"Adıyaman’ımız, bu engelleri de aşacak ve eski bayramların tadını gelecek bayramlara taşıyacaktır"

Kurban'ın söz anlamının yaklaşmak ve yakın olmak olduğunu ifade eden Alkayış mesajının devamını şöyle sürdürdü:

"Kurban” sözünün anlamı “yaklaşmak, yakın olmak” demektir. Bu mübarek günde Allah’ın rızasını kazanmaya, küslükleri sona erdirip toplumsal kaynaşmayı sağlamaya, hep birlikte yaralarımızı sarmaya gayret etmeli ve bu yönde adımlar atmalıyız. İnanıyorum ki; vicdanı, merhameti ve sağduyusu geniş olan; devletine ve milletine her zaman sahip çıkan Adıyaman’ımız, bu engelleri de aşacak ve eski bayramların tadını gelecek bayramlara taşıyacaktır. Bu inançla, kıymetli hemşehrilerimin Kurban Bayramı’nı tekrar tebrik eder, bütün vatandaşlarımıza saygılarımı sunarım."



Kaynak : PHA