TBMM'ye kaydını yapan Alkayış, Milletvekili seçilen arkadaşlarına başarılar diledi.

"Sorumluluğumuzun bilincindeyiz"

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği gibi onurlu şerefli bir görevi Adıyaman insanının tebliğ ettiğini ifade eden Alkayış,"28 dönem Milletvekili seçimi sonucunda Adıyaman'ımız 14 Mayıs'ta Milletvekilliği, 28 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanlığı için kanaatlerini ortaya koydu ve süreç tamamlandı. Mazbatamızı aldıktan sonra şu anda da yüce meclisimize geldik ve kaydımızı yaptırdık. Ben gerek 14 Mayıs'ta gerek 28 Mayıs'ta sandık başına giderek oy kullanan bütün hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Bize güven duyan, bize inanan bütün hemşirelerine çok teşekkür ediyorum. Yeni dönemde İnşallah Milletvekili arkadaşlarımızla beraber hayırlı hizmetlere vesile oluruz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Aynı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği gibi onurlu şerefli bir görevi Adıyaman insanı bize tebliğ etti. Biz de bunun hakkını gereğini yerine getirmeye çalışacağız. Bütün Adıyamanlı hemşehrilerim Ankara'da bir kardeşlerinin olduğunu, kapımızın yüreğimizin telefonumuzun bütün hemşirelerimizi açık olduğunu lütfen bilsinler ve bütün bu hayırlı hizmetlerde dualarını, desteklerini lütfen eksik etmesinler. Bu dönem meclise giren kıymetli Milletvekili arkadaşlarımız Resul Kurt, İshak Şan, Hüseyin Özhan'a ve Abdurrahman Tutdere’ye başarılar diliyorum. Memleket bizim memleketimiz inşallah arkadaşlarımızla beraber Adıyaman'ımızın sorunlarının çözülmesine, Adıyaman insanımızın daha mürefte daha güzel bir ortamda yaşaması için gayret gösteririz. Yeni dönemin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor saygılarımı sunuyorum." Şeklinde konuştu.

TBMM'de Milletvekili Alkayış'ın rozetini eşi Semiha Alkayış tarafından takıldı.



Kaynak : PHA