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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı değerlendiren (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış, "Bağımsızlık mücadelemizin tek tecelligâhı olan Gazi Meclis’imizde Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına kavuşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 100'üncü yıla yakışır bağımsızlığı ile kendisine yakışır şekilde Cumhuriyet Bayramını büyük bir coşkuyla kutladık. Ecdadımızın bu toprakları bizlere bırakmak için verdiği mücadeleyi Türkiye yüzyılı vizyonuyla taçlandırmak adına var gücümüzle çalışacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde her alanda gerçekleşen reformlar cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünde bizleri Türkiye Yüzyılı başlığıyla heyecana sevk etmiştir. İnanıyoruz ve biliyoruz ki; milletimiz geçmişte olduğu gibi, bugün de bağımsızlığı için her türlü fedakârlığı yapmaya hazırdır. Ben bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün devlet büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum" dedi.

Kaynak : PHA