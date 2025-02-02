“Sincik, Devletine ve Milletine Bağlı Bir İlçe”

Milletvekili Mustafa Alkayış, Sincik’in AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği güçlü desteğin kendileri için büyük bir sorumluluk olduğunu belirterek, ilçenin geleneklerine bağlı, sağduyulu ve misafirperver bir topluma sahip olduğunu vurguladı. 6 Şubat depremlerinin ardından ilçenin de büyük hasar gördüğünü hatırlatan Alkayış, devletin ve AK Parti hükümetinin yeniden inşa ve toparlanma sürecinde Sincik halkının yanında olmaya devam ettiğini ifade etti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Sincik’te Muhtarlarla Buluştu

Ziyarette, Sincik Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık, AK Parti Sincik İlçe Başkanı Fikret Öksüz ve AK Parti teşkilat mensupları da hazır bulundu.

Deprem Sonrası Konut Projeleri Hızla Devam Ediyor

Milletvekili Alkayış, Sincik'te devam eden köy konut projelerini yerinde inceledi. Depremden etkilenen vatandaşların sağlam, modern ve yaşam standartları yüksek konutlara kavuşmaları için sürecin hızla ilerlediğini belirten Alkayış, devletin önceliğinin vatandaşların güvenliği ve refahı olduğunu dile getirdi.

“Sincik’in hızla toparlanması ve geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemesi için durmaksızın çalışıyoruz” diyen Alkayış, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde ilçeye yapılan yatırımların artarak devam edeceğini söyledi.

Muhtarların Talepleri Dinlendi

Milletvekili Alkayış, ziyaret kapsamında Sincik’teki mahalle ve köy muhtarlarıyla da bir araya gelerek ilçedeki eksiklikleri ve vatandaşların taleplerini değerlendirdi. Muhtarların ilettiği sorunları tek tek not aldıklarını belirten Alkayış, çözüm odaklı bir istişare süreci yürüttüklerini ifade etti.

“Sincik’in gelişmesi ve daha yaşanabilir bir yer haline gelmesi için devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş durumda” diyen Alkayış, ilçenin her türlü hizmetten en üst seviyede yararlanması için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Sincik İçin Yeni Yatırımlar ve Projeler Gündemde

Sincik’te altyapı, eğitim, sağlık ve tarımsal kalkınma gibi konuların ele alındığı toplantıda, önümüzdeki dönem için atılması gereken adımlar da değerlendirildi. Alkayış, ilçeye yönelik planlanan yeni projelerin kısa sürede hayata geçirileceğini belirterek, Sincik’in kalkınması için merkezi hükümetin desteğinin süreceğini vurguladı.

Sincik halkının AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan sevgisinin ve desteğinin karşılıksız kalmayacağını belirten Alkayış, devletin güçlü desteğiyle ilçenin hak ettiği yatırımları alacağını dile getirdi.

"Sincik’i Hep Birlikte Daha Güçlü Bir Geleceğe Taşıyacağız"

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Sincik’teki ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, ilçenin devletine ve milletine olan bağlılığının Türkiye’nin dört bir yanında örnek gösterildiğini ifade etti.

“Sincik halkımızın sağduyusu, misafirperverliği ve ülkemizin birliği için verdiği destek her zaman takdir edilmiştir. Bizler de onlara en iyi hizmeti sunmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” diyen Alkayış, AK Parti’nin Sincik için önemli projeleri hayata geçirmeye devam edeceğini söyledi.

Sincik halkının ihtiyaçlarını karşılamak için sürecin titizlikle takip edildiğini belirten Alkayış, “AK Davamızın kalbinin attığı Sincik, her zaman hak ettiği hizmeti alacaktır. Bizler Sincik’i hep birlikte daha güçlü bir geleceğe taşıyacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak : PHA