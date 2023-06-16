6 Şubat depreminde en çok yıkıma neden olan iller arasında yer alan Adıyaman'da 2022-2023 Eğitim - Öğretim yılı boyunca alın teri döken öğrencilere başarılar dileyen AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, öğrencilere karne dağıtılırken heyecanlarına ortak oldu.

Öğrencilerin başarılarına ortak olan Alkayış,"2022-2023 Eğitim - Öğretim yılı boyunca alın teri döken öğrenci kardeşlerimiz, almış oldukları karnelerle ailelerini ve yakın çevrelerini sevindirdiler. Yarınımızın aydınlık yüzlerini yetiştiren kıymetli öğretmenlerimiz, öğrencilere karnelerini dağıtırken onların mutluluğuna ve başarılarına ortak oldular. Bu önemli günde, başta karnelerini alan öğrenci kardeşlerimizi, onları yetiştiren öğretmen arkadaşlarımızı. Bütün velilerimizi, hülasa eğitim ordumuzun bütün paydaşlarını yürekten kutlar, kendilerine muvaffakiyetler dilerim."dedi.



Kaynak : PHA