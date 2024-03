AK Parti Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış, Kâhta Proje Tanıtım Toplantısında yaptığı konuşmada AK Parti Kâhta Belediye Başkan Adayı Mehmet Can Hallaç’a rekor düzeyde bir oy çıkacağını ve Kâhta ilçemizin uygulanacak projelerle eskisinden daha mamur ve daha müreffeh bir ortama kavuşacağını söyledi. Kâhta halkının, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Partiye karşı büyük bir sevgi beslediğini ve desteğini her zaman ortaya koyduğunu dile getiren Alkayış, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de oylarını Mehmet Can Hallaç’tan yana kullanarak AK Belediyecilik hizmetlerinin Kâhta’da faaliyet göstermesine onay vereceklerini ifade etti. Gerek nüfusu gerek konumu gerekse âdeta açık hava müzesini andıran tarihi zenginlikleri ile tartışılmayacak öneme sahip Kâhta ilçemizin her dönem Adıyaman siyasetinde söz sahibi olduğunu ve ilimizin istikbaline yön verdiğini söyleyen Milletvekili Alkayış, bunca avantajına rağmen şu an Kâhta’mızın hak ettiği belediyecilik hizmetlerini alamadığını söyledi. Aksayan, geciken hizmetlerin, 31 Mart’ta Belediye Başkan Adayımız Mehmet Can Hallaç ile birlikte yerini hizmete, gayrete bırakacağını ve Kâhta’nın yoğun bir belediyecilik hizmetiyle kalkınacağını söyleyen Alkayış, Sayın Mehmet Can Hallaç’ın mesleğinin çekirdekten Belediyecilik ve yerel yönetimler olduğunu ve kendisine son derece güvendiklerini dile getirdi. Kâhta’mızın Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’ye olan muhabbetini bildiklerini söyleyen Alkayış; Hükümetimiz, Milletvekillerimiz ve teşkilatımız olarak Mehmet Can Hallaç’a ve Kâhta’mıza sonuna kadar destek verdiklerini ve Kâhta’mızın biriken sorunlarını elbirliği içerisinde çözeceklerini ifade etti.

Sayın Cumhurbaşkanımızın 8 Şubat tarihinde Kâhta’yı ziyaret ettiğini ve bu ziyarette Kâhta halkımızın Sayın Cumhurbaşkanımıza olan ilgi ve muhabbetini gördüklerini dile getiren Milletvekili Alkayış, Kâhta’da Mehmet Can Hallaç’ın adaylığında seçimi büyük bir farkla alacaklarını söyledi. Belediye Başkan Adayı Mehmet Can Hallaç’a başarılar dilediğini ve ona verecekleri destekten ötürü Kâhtalı vatandaşlarımızı en kalbî duygularla selamladığını belirten Milletvekili Alkayış, Kâhta’nın belediyecilik hizmetlerine doyacağını ve kazananın yine Kâhta olacağını söyledi.

Kaynak : PHA