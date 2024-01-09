İl Genel Meclisinin gayretlerini takdirle karşıladıklarını söyleyen Alkayış, Türkiye’nin örnek İl Genel Meclislerinden bir tanesi olduğunu söyledi.

"Hem pandemi döneminde hem de deprem sürecinde İl Genel Meclisimiz araç, kaynak ve ekipmanıyla kısacası bütün imkânlarıyla gücünü halkımızın menfaatine seferber etmiştir." Diyen Alkayış,"AK Parti Heyeti olarak İl Genel Meclisimizi ziyaret ediyoruz. Adıyaman İl Genel Meclisimiz, hem bütçeyi yönetme hem de köylerimize hizmet götürme yönleriyle Türkiye’nin örnek İl Genel Meclislerinden bir tanesidir. Hem pandemi döneminde hem de deprem sürecinde İl Genel Meclisimiz araç, kaynak ve ekipmanıyla kısacası bütün imkânlarıyla gücünü halkımızın menfaatine seferber etmiştir. Bunun yanında, köylerimizin klasik hizmetleri arasında bulunan altyapı, üstyapı, kilitli parke, çöplerin toplanması gibi çalışmalarda da İl Genel Meclisimiz canla başla gayret etmektedir. Çalışmalarından ötürü bütün İl Genel Meclisi üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum"şeklinde konuştu.

Bütün bu gayretler, Adıyaman'ın eski gücüne ve güzelliğine kavuşması için olduğunu aktaran Alkayış, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"6 Şubat depremi öncesi köylerimize yapılan yatırımların bir kısmı depremden dolayı hasar görmüş ve etkilenmiş olsa da, İl Genel Meclisimiz meydana gelen bütün bu yıkımları ve hasarları gidermek adına hemen harekete geçmiş ve çalışmaya başlamıştır. 2024 yılı bütçesini oluşturmuş olan İl Genel Meclisimiz, bir yandan çalışmalarını ve hizmetlerini yürütürken bir yandan da yeni yatırımlar yapmak için planlamalarını sürdürmektedir. Bütün bu gayretler, memleketimizin eski gücüne ve güzelliğine kavuşması, daha yaşanabilir bir hâle gelmesi adına önemli adımlardır. Malumunuz olduğu üzere, 31 Mart 2024’te yerel seçimler yapılacaktır. Başta Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Hükümetimizin ortaya koymuş olduğu yatırımları vatandaşlarımız takip ediyor. Halkımız yapılan hizmetlerin farkında. Bizler üzerimize düşen çalışmaları yapma gayreti içerisindeyiz. İnanıyorum ki, önümüzdeki seçimlerde Ak Parti olarak yine halkımızın teveccühüne mazhar olacak ve bütün köylerimize hizmet götürmeye devam edeceğiz. Ben İl Genel Meclisi üyelerimize ve halkımızın sorunlarını gidermek için çaba harcayan bütün görevli kardeşlerime yürekten teşekkür ediyor ve hepinize saygılarımı sunuyorum"



Kaynak : PHA