Alkayış, Erbakan’ın vizyoner bir lider olduğunu ve Türkiye’nin sanayi, ekonomi ve siyaset alanında önemli kazanımlar elde etmesinde büyük bir rol oynadığını vurguladı. Türkiye’yi yöneten pek çok siyasetçinin Erbakan’ın tedrisatından geçtiğini belirten Alkayış, “Bugün ülkemizi yöneten kadrolar, Erbakan Hocamızın rahle-i tedrisatından istifade ederek vazifelerini ifa etmektedir” dedi.

Erbakan’ın Akademik ve Siyasi Hayatı

Konferansını iki temel bölümde gerçekleştiren Mustafa Alkayış, önce Erbakan’ın akademik kariyerini, ardından siyasi mücadelesini ve Türkiye’ye kazandırdığı projeleri ele aldı. Türkiye’nin en genç doçenti unvanını alarak Almanya’da sanayi-motor alanında başarılı çalışmalar yapan Erbakan’ın, İstanbul Teknik Üniversitesi’ni üstün başarıyla tamamladığını ve akademik başarılarının ardından ülkesine döndüğünü ifade etti.

Sanayi alanındaki projeleri nedeniyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden dışlanan Erbakan’ın, bu engellemeler karşısında siyasete atılma kararı aldığını belirten Alkayış, Erbakan’ın bağımsız olarak Konya’dan aday olup üç milletvekili oyuna denk rekor bir destekle seçildiğini söyledi.

Alkayış, Erbakan’ın kurucusu olduğu partiler hakkında da şu bilgileri verdi:

Milli Nizam Partisi’nin kapatılmasının ardından Milli Selamet Partisi’ni kurdu.

12 Eylül askeri darbesinde Milli Selamet Partisi kapatılınca Refah Partisi’ni kurarak siyasi mücadelesine devam etti.

28 Şubat sürecinde Refah Partisi’nin kapatılması üzerine Fazilet Partisi’ni kurdu.

Erbakan’ın tüm siyasi engellemelere rağmen ideallerinden asla vazgeçmediğini belirten Alkayış, onun adil bir dünya, güçlü bir Türkiye ve milli sanayi hedeflerinden hiç sapmadığını söyledi.

“Erbakan, Türkiye’nin Kalkınma Hamlesinin Temellerini Attı”

Alkayış, merhum Erbakan’ın siyasi vizyonu ve Türkiye’ye kazandırdığı projeler üzerine yaptığı konuşmada, onun Türkiye’nin milli sanayi, savunma ve ekonomik kalkınma hamlelerinin öncüsü olduğunu vurguladı.

"Erbakan Hocamız, madden ve manen kalkınmış bir Türkiye için çaba sarf etti. Bugün Türkiye'nin savunma sanayinde ulaştığı nokta, illere kurulan üniversiteler, havaalanları, ulaşım ağları gibi büyük projeler, onun attığı temellerin devamıdır" dedi.

Özellikle savunma sanayii, sanayi tesisleri ve yerli üretim noktasında büyük projelere imza atan Erbakan’ın, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığının yolunu açtığını belirten Alkayış, AK Parti iktidarının da bu vizyon doğrultusunda Erbakan’ın ideallerini sürdürdüğünü ifade etti.

"AK Parti, Milletle Beraber Hareket Eden Bir İktidardır"

Erbakan’ın sadece siyasi bir lider değil, aynı zamanda halkın gönlünde yer etmiş bir dava insanı olduğunu belirten Alkayış, AK Parti’nin de Erbakan’ın izinden giderek milletle iç içe bir yönetim anlayışı benimsediğini söyledi.

"AK Parti iktidarı, milletle birlikte hareket eden, asla halka tepeden bakmayan bir anlayışla hareket etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekibi, Erbakan Hocamızın açtığı yolda ilerleyerek ülkemizin önündeki engelleri tek tek aşmaktadır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin geçmişten bugüne yaşadığı büyük değişim sürecinde Erbakan’ın katkılarının yadsınamaz olduğunu vurgulayan Alkayış, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Ülkemizin bugünlere gelmesinde emeği geçen, savunma sanayiden eğitime, ekonomiden sanayiye pek çok alanda iz bırakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamıza Allah’tan rahmet diliyor, bu anlamlı etkinliği düzenleyen İHH Adıyaman İl Başkanlığı’na teşekkür ediyorum."

Erbakan'ın Mirası ve Bugün

Alkayış’ın açıklamalarına göre Türkiye’de üç kuşak boyunca Erbakan’ın fikirleri benimsenmiş ve onun öğretileri siyasette güçlü bir miras olarak devam etmiştir. Bugün Türkiye’nin bağımsız bir savunma sanayine sahip olması, milli üretimin desteklenmesi ve güçlü altyapı projelerinin hayata geçirilmesi, Erbakan’ın yıllar önce savunduğu hedeflerin hayata geçirildiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Konferansın sonunda katılımcılar, merhum Necmettin Erbakan’a duydukları saygıyı dile getirerek onun fikirlerinin Türkiye için ne kadar önemli olduğunu vurguladılar.

Kaynak : PHA