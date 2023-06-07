Memur-Sen Adıyaman teşkilatı 28.Dönem Milletvekilliği seçimi sonrası AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ziyaretleri için Memur-Sen heyetine teşekkür eden Alkayış, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette değerlendirmede bulunan Milletvekili Alkayış,"Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Deniz, Eğitim Bir-Sen Adıyaman şube başkanı Mehmet Demir, huzur şehrimizin bütün ilçelerinin Eğitim Bir-Sen başkanlarına ve aynı zamanda yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Türkiye'nin kritik konularında hep inancımızın, değerlerimizin, demokrasimizin, halk iradesinin tartışmaya açıldığı dönemlerde sürekli sağduyuyla hareket etmiş, sürekli olarak ve istikrarlı bir şekilde insanımızın milletimizin yanında durmuş güzide bir sendikamızdır. Kendi hinterlandını, kendi teamüllerini ve kültürünü oluşturmuş Türkiye'mizin en büyük memur sendikasıdır."dedi.

Milletvekili Alkayış konuşmasının devamında,"Adıyaman'ımızda sendikacılık anlayışının temellerinin ilk atıldığı şehirlerden biridir. Bizleri Gazi Meclisimizde yalnız bırakmadığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. 28. yasama yılının şehrimiz, ülkemiz, demokrasimiz ve insanlık adına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kendimize yakın gördüğümüz vekilimiz,28. dönem yasama yılının yeni başladığı bu günlerde teşkilatçılığını hemen hissettirmiş ve çalışmalarına hızla başlamıştır, memleketimiz için güzel çalışmalar yapacağına olan inancımız tamdır " şeklinde konuştu.

Son olarak Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Demir," Milletvekilimiz Mustafa Alkayış yakından tanıdığımız ve gerek seçim sürecinde, gerek diğer zamanlarda temas halinde olduğumuz kıymetli bir abimizdir. Seçim sonuçlarının ve 28. yasama yılının hayırlı olmasını temenni ediyorum. 28. Yasama yılı resmen faaliyete geçmiş bulunmakta gerek Milletvekillerinin yemin ederek göreve başlaması gerek bakanlar kurulunun belirlenmesi ve yemin etme süreçlerinin başladığını ifade ederek ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."dedi.

Demir, yapılan yardımların devam etmesini ve en kısa sürede kalıcı konutların yapılması noktasında talepte bulundu.



Kaynak : PHA