Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi’nin 106. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla TBMM Heyeti olarak, Azerbaycan’ı ziyaret eden AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, iki ülke ilişkilerinin daha da ilerilere taşınması adına oldukça verimli geçtiğini ifade etti.

Öncülüğünü Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay’ın yaptığı ve bütün siyasi partilerin temsilcilerinin de yer aldığı TBMM Heyeti olarak Azerbaycan’a yalnız bırakmadıklarını söyleyen AK Parti Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış, özellikle Karabağ bölgesini ziyaret etmekten son derece memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Konferans öncesinde Azerbaycan’ın merhum lideri Haydar Aliyev’in kabri ile Türk ve Azerbaycan Şehitliklerini ziyaret eden Milletvekili Alkayış, Haydar Aliyev’in Azerbaycan’ın bugünlere gelmesinde çok büyük emek ve icraatlarının bulunduğunu, ayrıca Devlet Başkanı İlham Aliyev’in de çok başarılı politikalarla Azerbaycan’ı kalkındırmaya devam ettiğini belirtti.

01 Eylül’de seçime giderek yeni yasama dönemini başlatan Azerbaycan Milli Meclisi’nin Genel Kurulu’nda düzenlenen Uluslararası Parlamento Konferansı’na Türkiye’den katılan Milletvekili Alkayış, konferansın iç ve dış politika, Türk dünyası ve uluslararası ilişkiler bakımından oldukça verimli sonuçlar doğurduğunu aktardı.

Bu önemli günde Azerbaycan’da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış,"İki devlet, bir millet" şiarı çerçevesinde, Azerbaycan ile Türkiye’nin yüzyıllardan beri tarih ve kader birliği yaptıklarını, deyim yerindeyse bir elmanın iki yarısını olduklarını söyledi.

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini gerekse Türk dünyasının birbirleriyle olan bağlarını güçlendireceğine inandığını söyleyen Alkayış, misafirperver Azerbaycanlılara samimi ilgilerinden dolayı teşekkür etti.



Kaynak : PHA