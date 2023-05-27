"Seçmenlerimin desteklerini bekliyorum"

Türkiye'nin zor süreçte beka diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verilmesi ülke menfaatlerini göz önünde bulundurarak hareket edilmesi gerektiğini aktaran Memleket Partisi 28. Dönem Adıyaman Milletvekili Adayı İz Yücedağ," Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde en çok yıkıma neden olan iller arasında memleketim yani Adıyaman yer alıyor. Bu süreçte yaşadığımız açılarla birlikte kasıtlı olarak Genel Başkanımız Muharrem İnce ve partimizin itibarının kasıtlı olarak zedelenmesinden dolayı, gerekse ülke menfaatlerinin ve ülkemizin bütünlüğünün korunması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimlerde şahsı ve aile olarak destekleme kararı aldık. Bundan sonraki süreçte de Adıyaman halkımızın menfaatleri ve huzuru için sahada tüm mücadelemizi sürdüreceğiz. Mücadelem halkım için, halkımın en iyi ve en hızlı şekilde toparlanıp eski refah ve huzuruna geri dönmesini temenni ediyorum. Bana güvenip inanan bu yolda beni yalnız bırakmayan ve benim de asla yalnız bırakmayacağım seçmenlerimin desteklerini bekliyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu kritik öneme sahip olduğunun altını çizerken ikinci turda seçimde nasıl bir tutum alınması noktasında ailemizle yaptığımız görüşmeler neticesinde Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi belirtmek istiyorum."dedi.

Kaynak : PHA