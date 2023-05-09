2023 Türkiye genel seçimleri, 14 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenecek olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28. döneminin 600 yeni üyesinin belirleneceği seçim çalışmaları kapsamında Adıyaman 2. Sıra Bağımsız Milletvekili Adayı Mehmet Vural, kentte seçim çalışmalarında vatandaşların sorunlarını dinleyerek taleplerini not aldı.

2. Sıra Bağımsız Milletvekili Adayı Mehmet Vural, Bahçecik Mahallesi, Turu köyü, Büyük Boyalı Köyü ile köylerin yanı sıra mahalle de vatandaşlar ile sohbet ederek sorun ve talepleri noktasında çay içerek sohbet etti.

Ziyaret esnasında Vural, vatandaşlara vekil olduğu durumda Adıyaman sorunlarını meclise taşıyacağını belirterek şunları söyledi:

"Adıyaman'daki kurumlara liyakat getirmek ve sorunların takibi noktasında canla başla mecliste Adıyaman halkını temsil edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Dost akraba ilişkisi ve adam kayırmayla, liyakatsiz yönetici, amir ve müdür atamaları yaparak adeta tüm bu yaşananlara yıllardır sebebiyet verdiler. Bunların vebalini, hakkını asla ödeyemezler. Adil ve sürdürülebilir bir hizmet anlayışını tesis edemediler. Yanlış uygulama ve politikalar yüzünden Adıyaman’ımıza geriye dönüşü olmayan büyük sorunlar yaratarak adeta bu büyük felakete sebebiyet verdiler. Kentimiz kalkınması ve işsizliğin ortadan kaldırılması noktasında farklı projeler ile sahaya inerek gençlerimizi işsizlik konusunda acilen çözüm arayışına girerek gerekli adımları atacağız."

Kaynak : PHA