"Çektiklerimizi ancak bizler biliriz"

Deprem sonrası öyle bir duruma geldiklerini ve enkazdan saatler sonra çıkan cenazelerin bulduğuna sevinir hale geldiklerini ifade eden Milletvekili Adayı Mehmet Vural,"Saygıdeğer Adıyaman halkı, Sizlere bir çoklarımız gibi depremde ağabeyini, ablasını, yüzlerce yakınlarını ve dostunu kaybetmiş birisi olanak sesleniyorum. Aslında bizler sadece sevdiklerimizi, yakınlarımızı, arkadaşlarımızı, dostlarımızı kaybetmedik, onlarla birlikte umutlarımızı, yarınlarımızı, geleceğimizi, anılarımızı, her şeyden önemlisi güzelim Adıyaman’ımızı kaybettik. Depremin ilk günlerinde bize reva görülen yaşatılanların ve yaşadıklarımızın hiçbir izahı olamaz ve unutulamaz. Çektiklerimizi ancak bizler biliriz. Yaşadığımız bunca felakete rağmen bazı insanlar sıcak evlerinde oturdukları yerden hiçbir bilgi ve fikir sahibi olmadan bu afeti ve yaşanılanları hafife alan yorum ve değerlendirmede bulunuyorlar. O zihniyette olanlara sesleniyorum, sizler -15 derecede yıkıntıların arasında yağmurda, çamurda, karda, aç, susuz, toz, duman içerisinde karanlıkta feryatlar içerisinde bize yaşatılanları, çaresizliğimizi, yalnız bırakılmışlarımızı yaşadığımız travmaları sizler yaşamadan, hissetmeden, görmeden anlayabilir misiniz? Deprem sonrası öyle bir duruma getirildik ki enkazdan saatler sonra çıkan cenazelerimizi bulduğumuza sevinir hale geldik. Ağlayamadık, haykıramadık, nasıl bir duygu içinde olduğumuzu anlayamadık. Sizler bu acıların, yaşanılanların tarifini yapabilir misiniz? Sizler bir müddet sonra unutabilirsiniz ama biz Adıyaman halkı olarak ömrümüz boyunca unutmayacağız. Şunu bilin ki acımız asla dinmeyecek, kabuk bağlamayacak."dedi.

"Bunların vebalini, hakkını asla ödeyemezler"

Dost akraba ilişkisi ve adam kayırmayla, liyakatsiz yönetici, amir ve müdür atamaları yaparak adeta tüm bu yaşananlara yıllardır sebebiyet verdiklerini öne süren Milletvekili Adayı Mehmet Vural,"Bizim için geriye kalan tek teselli Adıyaman’ımız. Dünden bugüne maalesef Adıyaman’ımızın hiçbir zaman sahibi olmadı. Bizi temsil edenlerin Adıyaman gibi bir dertleri tasaları hiçbir zaman olmadı. Dost akraba ilişkisi ve adam kayırmayla, liyakatsiz yönetici, amir ve müdür atamaları yaparak adeta tüm bu yaşananlara yıllardır sebebiyet verdiler. Bunların vebalini, hakkını asla ödeyemezler. Adil ve sürdürülebilir bir hizmet anlayışını tesis edemediler. Yanlış uygulama ve politikalar yüzünden Adıyaman’ımıza geriye dönüşü olmayan büyük sorunlar yaratarak adeta bu büyük felakete sebebiyet verdiler. Ve Adıyaman’ımızı kaderiyle baş başa bıraktılar. Uzun süredir tüm bu yaşananlara ve uygulamalara dikkat çekmek adına çok mücadeleler verdik. Ancak tüm bu gayretlerimize rağmen uyarılarımızı görmezden geldiler. " şeklinde konuştu.

"Unutmayın ki Adıyaman halkı sahipsiz, yalnız değildir"

Adıyaman’a sahip çıkıp mücadele etmek için bağımsız milletvekili adayı olduğunu açıklayan Vural, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir Adıyaman sevdalısı ve bu ilin evladı olarak sizler gibi benim de duyarsız kalmam mümkün değil. Doğup büyüdüğüm, Ekmeğini yediğim, suyunu içtiğim Adıyaman’ımıza sahip çıkıp mücadele etmek için Bağımsız Milletvekili adayı oldum. Adıyaman’ın yeniden inşası noktasında halkımızın, esnafımızın, iş adamlarımızın, yatırım yapan tüm işletmelerimizin, emekçilerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin hakkını, hukukunu koruyup kollamak için var gücümüzle mücadele vereceğime namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum. Unutmayın ki Adıyaman halkı sahipsiz, yalnız değildir. Hiçbir zaman Adıyaman’ımızı terk etmeyeceğiz. Var gücümüzle sahip çıkacağız ve bu toprakları yeniden yeşerteceğiz. Tüm halkımıza sevgi ve saygılarımla"



Kaynak : PHA