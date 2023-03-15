CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile birlikte afet bölgesine gidiyor.

Haberi Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi nedeniyle Sayın Meral Akşener ve Sayın Ahmet Davutoğlu ile birlikte afet bölgesine geçiyoruz. Halkımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için, Büyükşehir Belediyeleri ile koordinasyon içinde hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1636010017588404225