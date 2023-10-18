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MHP Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün sağlık problemleri nedeniyle İl başkanlığı görevinden feragat etmiş, Ülkü Ocakları Adıyaman eski İl Başkanı Ali Önat, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli tarafından Adıyaman il başkanlığına atanmıştı. Kongreye tek liste giren Ali Önat, oy kullanan delegelerin tamamının oyunu alarak başkan seçildi.

Kurulan üç sandıkta oy kullanan delegelerin tamamının oyunu alan Ali Önat başkan seçilirken, Ali Önat, Mustafa Kaygusuz ve Mustafa Altın üst kurul delegesi oldu.

Başkan Önat, partililerle birlikte Adıyaman Adliyesi’nde bulunan İl Seçim Kurulu Başkanlığı’nda gerçekleşen yoğun katılımlı törenle mazbatasını aldı.

"Milliyetçi Hareket Partisi yeni bir sayfa açmıştır"

Adıyaman Adliyesi çıkışında gazetecilere değerlendirmede bulunan MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat,"Milliyetçi Hareket Partisi yeni bir sayfa açmıştır. Kıymetli yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber Adıyaman için gece gündüz çalışıp Asrın Felaketi olan yerle bir olan evini kaybeden işyerini kapatmak durumunda kalan, evsiz kalan, işsiz kalan bütün Adıyamanlı hemşerilerimizi Milliyetçi Hareket Partisi olarak yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. Tekrardan benimle birlikte görev alan çok kıymetli il yönetimi arkadaşlarıma, ülküdaşlarımıza, camiamıza Adıyaman'ımıza ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. "dedi.

Yapılan açıklamanın ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Yönetimi hatıra fotoğrafı çekerek ayrıldılar.



Kaynak : PHA