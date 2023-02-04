Memleketi Adıyaman’ın kendisi için yerinin ayrı olduğunu söyleyen Mehmet Metiner, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında ki konferanslarından birinin de Adıyaman’da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Metiner,"konferanslarımızda Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a neden destek verilmesi gerektiğini anlatarak Türkiye Yüzyılı’nda Türkiye’nin rolünün ne kadar önemli olduğunu vatandaşlarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Adıyaman il başkanlığımızı ziyaret ettik, Başkan Dağtekin ve ekibi son derece başarılı çalışmalara imza atıyorlar bu çalışmalardan dolayı kendisini ve parti yöneticilerini tebrik ediyorum."dedi.

Ziyarette Konuşan AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Mehmet Metiner’in çok zor ve farklı bir misyon üstlendiğini söyleyerek, "Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİR-DER)” adlı dernek çatısı altında konferanslar verdiklerini ve Türkiye Yüzyılı Türkiye’sini vatandaşlara anlattığını söyledi. Dağtekin” Yıllarca bu davaya omuz vermiş kıymetli büyüğümüz Mehmet Metiner’i il başkanlığımızda ağırlıyoruz. Bizim teşkilat olarak saha çalışmalarımızda üzerine hassasiyet ile durduğumuz 2023 hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye Yüzyılı vizyonunu anlattığımız konuları sayın Metiner de hem bir vakıf hem de bir dernek olarak Türkiye dört bir yanında verdiği konferanslarla bu misyonu en güzel şekilde yerine getiriyor Bugün parti binamızda bizleri ziyarete gelen Mehmet Metiner’e teşekkür ediyoruz"dedi.

Ziyarette İl başkanı Mehmet Dağtekin’in yanı sıra merkez ilçe başkanı Mustafa Alkayış,Kadın kolları başkanı Saliha Diler ve yönetim kurulu da eşlik etti.

