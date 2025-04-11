Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Nisan Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Hava sıcaklığının Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edildi.

Batı Akdeniz kıyıları, Çanakkale, Balıkesir ve Van hariç, ülke genelinde aralıklı yağış beklenirken, yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak; ancak İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan, Erzincan, Tunceli, Kars, Erzurum, Ağrı ve Bitlis’te karla karışık yağmur ve kar görülmesi bekleniyor.

Rize, Trabzon’un doğusu, Samsun, Ordu, Giresun’un iç kesimleri ve Artvin’in kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin edildi.

METEOROLOJİK UYARILAR

Öte yandan bugünkü hava tahmin raporunda Meteoroloji, kuvvetli yağış ve rüzgar ile zirai don ve çığ tehlikeleri konusunda da uyarılarda bulundu.

Buna göre, Rize, Trabzon’un doğusu, Samsun, Ordu, Giresun’un iç kesimleri ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağış nedeniyle sel ve su baskını riskine karşı, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’de kuvvetli fırtınanın ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve soba zehirlenmelerine yol açabileceğinden dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ayrıca İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeybatısında bu gece zirai don beklendiği, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ riski bulunduğu vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmasının önem taşıdığı kaydedildi.