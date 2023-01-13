Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede, Adıyaman il geneli, Gaziantep'in doğusu, Şanlıurfa'nın batısı ve Malatya'nın güney ilçelerinde gece yarısından itibaren sağanak etkili olacağı bildirildi.

Şiddetli yağışa karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını isteyen Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam (Cuma) saatlerinden sonra yurdun güneydoğu kesimlerinde beklenen yağışların, Adıyaman il geneli ile Gaziantep’in doğu, Şanlıurfa’nın batı ve Malatya’nın güney ilçelerinde kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2), 1100 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklediğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." Şeklinde denildi.

