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Ayrıca depremin 2023 yılının ilk yarısındaki etkilerinin yakından takip edileceği vurgulandı.

Açıklamada, depremin yakın vadede ekonomik aktiviteyi etkilemesi beklenmekle birlikte, orta vadede Türkiye ekonomisinin performansı üzerinde kalıcı bir etkide bulunmayacağının öngörüldüğü bildirildi.

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 9’dan yüzde 8,50’ye indirilmesine karar verdi.

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