Partisinin TBMM'deki genel kurulunda konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yasama yılının son grup toplantısında partililere seslendiğini söyleyerek başladığı konuşmasında gündeme ilişkilerin değerlendirmelerin yanı sıra iktidara yönelik eleştirilerini de sert şekilde dile getirdi.

"Milletin Adamıyım diye geldin, mafyaya kukla oldun" diyen Akşener, Sinan Ateş'in kanını yerde bırakmayacağının da sözünü verdi.

İkinci asra açılan bu sayfada Türkiye pırıl pırıl tarih yazacağını öne süren Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son zamanlardaki tavırlarına da göndermede bulundu.

"RECEP BEY'E BAKMAYIN, KAYBEDECEĞİNİN FARKINDA"

"Recep Bey gerginsin dediğimde bana kızmak, tehdit etmek, hakaret etmek sandıktaki hezimeti değiştirmeyecek" diyen Erdoğan, İçinde bulunduğun acı sonun sorumlusu tek sensin, sen. Sen 21 yılda maalesef hiçbir şey öğrenemedin. Bana çıkmışsın 'utan utan' diyorsun. Evet utanıyorum ben, söylediğin küfürlerden, attığın iftiralardan biz utanıyoruz ama belli ki sen hiç utanmıyor musun? Öfke saçmaya halen devam ediyorsun. Muhalefeti Cudi'ye Gabar'a gömmekten geri kalmıyorsun. Bizim için Rize ne kadar vatan toprağıysa, Cudi'de o kadar vatan toprağıdır. Kocaeli ne kadar vatan toprağıysa Gabar'da o kadar vatan toprağıdır. Recep Bey, biz şehit olup Gabar ve Cudi'ye gömülmeye hazırız. Al bayrağımızın düştüğü her yer bizim için cennettir, cennet" diye konuştu.

https://youtu.be/JFxNGHj_UYo

"HADİ ORADAN BE! ÇOK BEKLERSİN, ÇOK!"

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndaki saldırıyla ilgili iktidarın söylemlerine de yanıt veren Meral Akşener, ateş edilen yer ile binanın arasında belediyenin reklam panolarıyla koskoca alan olduğunu söyledi. Olayla igili olduğu söylenen bekçinin aksiyon filminin etkisinde kalarak yanlışlıkla binamızı vurduğu iddialarına gülerek takip ettiğini belirten Akşener, "Hollywood filmine taş çıkartacak bir prodüksiyonun sonrasında kameralara çıkmış benden özür bekliyormuş. Çünkü kendisi çok kırılmış. Duyguları incinmiş, rencide olmuş. Recep Bey, utanmasan 'mermiye saldırdı diye parti binamızı tutuklayacaksın be' dedi. Bir de senden özür dileyeceğim! Hadi oradan be! Çok beklersin çok" diye konuştu.

Kendilerinin bu yola sırtını ve aklını tek adama yaslayanlarla mücadele etmek için çıktıklarını ve başlarına gelmeyen kalmadığını ifade eden Akşener, "Çiçek bahçelerinden değil, mayın tarlalarından geçtik. Kutlu güneşin etrafında buluştuk. Kadim bir ateşin etrafında buluştuk. O günlerden bu günlere hiçbir pazarlığa girmeden, bu miletin bu kürsede vatandaşların sesi olduk. Esarete itiraz ettik. Biz yalnız bu millete hizmet edenleriz, hesap verenleriz, boyun eğenleriz. Bizim için en büyük ülkü millet olma ülküsüdür" dedi.

KURŞUNLARI KÜRSÜDEN YERE ATTI VE SÖZ İSTEDİ

Bunca tehditten sonra bu kurşun mu bizi korkutacak" diyen Meral Akşener, "Bu kurşun mu dur diyecek" diyerek partililerden söz istedi.

"Kıvılcımdan ateş olacaksınız. Tüm tehditlere, iftiralara karşı duracaksınız. Tüm mermilere göğüs gerip milletimize güneş olacaksınız" diyen Akşener, kurşunları tek tek göstererek, 6'sını kürsüde oluşturulan platforma dizdi. Kalan diğer kurşunları da yere fırlattı.

"Bu sözü; Törenize, atanıza uyarak verin!" diyen Akşener, "Bu sözü; İmanınıza, vicdanınıza sorarak verin! Bu sözü; Aklınızı ve kalbinizi duyarak verin! Kıvılcımdan ateş olacaksınız! Söz mü? Tüm tehditlere, tüm iftiralara direneceksiniz! Söz mü? Tüm mermilere göğüs gerip Milletimize güneş olacaksınız! Söz mü? 15 Mayıs günü burada; gülmeyen yüzleri güldürmek için, susmuş sesleri haykırmak için, çöken karanlığı dağıtmak için, 40’dan 40 bin olacaksınız! Söz mü? Türkün Türküsü olacaksınız! Söz mü? Bilge Kağan’ın, Kürşad’ın, Fatih’in torunları! Mustafa Kemal’in çocukları! Türkiye’nin İYİ ve cesur evlatları! Bu millet, 15 Mayıs sabahı; 21 yıldır, kendine biçilen deli gömleğini, yırtıp atacak. Bu millet, 15 Mayıs sabahı; istibdatın çürük zincirlerini, kırıp atacak. Bu millet, 15 Mayıs sabahı; hep bir ağızdan, “Hürriyet!” diye haykıracak! Ve 15 Mayıs’ın şafağında; Türkiye, tarih yazacak! Söz mü? Sözünüz sözümüz, Millet yolu, yolumuz olsun! Akşener, "Türk'ün türküsü olacaksınız, bu millet 15 Mayıs sabahında Türkiye tarih yazacak" diye konuştu.