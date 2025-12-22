Eğitimci ve yazar Mehmet Ünsal'ın deneme türündeki yeni eseri 'Umuda Dair', okuyucularıyla buluştu. Kitap, insan ruhunun derinliklerine umut ekseninde ayna tutarak bireysel farkındalıktan toplumsal sorgulamalara uzanan geniş bir perspektif sunuyor.

Ünsal, kitabına dair yaptığı açıklamada, eserin çıkış noktasını 'Umudu insan ruhunda taşır' cümlesiyle özetleyerek, insan hayatında umutsuzluğa asla yer olmadığını edebi bir derinlikle aktarmayı amaçladığını ifade etti.

'Umuda Dair', okuyucusunu içsel bir yolculuğa davet ediyor. Eserde; anılarda saklı umutlar, zamanın kıymeti, eğitimin insan hayatındaki dönüştürücü gücü ve Anadolu irfanının derinliği yalın ama çarpıcı bir dille ele alınıyor. Kitap, okuyucuyu hakikati dışarıda değil, kalbinde ve vicdanında aramaya yönlendiriyor.

Kitapta ayrıca ailenin en iyi okul olduğu, ilim ve irfanın vazgeçilmezliği, düşünmeden hüküm vermenin toplumsal sonuçları ve okumayan bir toplumun karşı karşıya kaldığı tehlikeler güçlü tespitlerle işleniyor. Aristoteles'ten ilham alan felsefi yaklaşımlar, bireyin kendini keşfetme sürecine ışık tutuyor.

Eser, sadece bireysel meselelerle sınırlı kalmayarak yakın tarihe de duyarlı bir bakış sunuyor. 6 Şubat depremleri 'mavi kelebekler' metaforu ile yeniden hatırlatılırken; Batı'nın ikiyüzlü politikaları, İsrail'in Filistin ve Gazze'deki durumu ile Filistin halkının onurlu direnişi de kitaptaki önemli başlıklar arasında yer alıyor.

Mehmet Ünsal Kimdir?

1975 yılında Adıyaman'ın Samsat ilçesinde doğan Ünsal, ilkokul eğitimini Samsat'ta, ortaöğrenimini Kahta ve Adıyaman'da tamamladı. 1998 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun olan Ünsal, aynı yıl Gaziantep'in Araban ilçesinde öğretmenliğe başladı.

Vatani görevini 2000-2001 yıllarında Kars Sarıkamış'ta tamamlayan Ünsal, asker öğretmen olarak Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyünde görev yaptı. 2004 yılında Adıyaman'a tayin edilen Ünsal, Kahta Elbeyi Köyü ve Adıyaman Merkez Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda görev yaptı. 2023 Şubat depremleri sonrası kısa süreliğine Eskişehir'de görev yapan Ünsal, Temmuz 2023'te yeniden Adıyaman'a dönerek Adıyaman Merkez İnönü İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak çalışmaya devam ediyor.

Ünsal, ulusal basında yayımlanan Ayizi Dergisi'nde deneme yazılarıyla yer alıyor ve tarihe iz bırakmış şahsiyetlerin biyografileri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Açık Öğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde son sınıf öğrencisi olan Ünsal, evli ve üç çocuk babasıdır.

