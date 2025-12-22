Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Azerbaycan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Ürün İhracatçıları Birliği (TUİB) tarafından ortak organize edilen 2. Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu, yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek. Forum, Haydar Aliyev Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Etkinliğe, çeşitli ülkelerden yatırımcılar, Azerbaycan ve Türkiye'den iş dünyası temsilcileri ile ekonomi alanındaki basın kuruluşlarından editör ve muhabirler katılacak. Forum, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği ve yatırım olanaklarının geliştirilmesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

TUİB Başkanı İşadamı Hüseyin Büyükfırat, gazetemize yaptığı açıklamada forum hazırlıklarında titizlikle çalışan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'a teşekkür etti. Büyükfırat, Bakan Bolat'ı şu sözlerle değerlendirdi:

'Bu yıl gerçekleştireceğimiz II. Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu sürecinde, geçtiğimiz yıl büyük başarıyla hayata geçirdiğimiz birinci forumda olduğu gibi; insani duruşu, disiplini, samimiyeti, nezaketi ve beyefendiliğiyle bizlere güç veren çok kıymetli bir devlet adamıyla yol yürümekten onur duyuyoruz. Sayın Bakanımız, forum öncesi yaklaşık iki aydır süreci en ince ayrıntısına kadar takip etti ve sadece bir organizasyon değil, verimi yüksek, kalıcı ve manevi değeri olan bir iş ortaya çıkması için her detayı titizlikle ele aldı.'

Büyükfırat, ayrıca Bakan Bolat'ın merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca'nın yetiştirdiği değerli kadrolardan biri olduğunu belirterek, disiplin ve devlet hizmetine olan bağlılığını vurguladı.

Forumun, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmesi ve yatırım fırsatlarını artırması bekleniyor.

Kaynak : PERRE