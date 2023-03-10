Depremzede vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için 7/24 mesai harcayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bölgede hayvancılıkla uğraşan yetiştiricileri de unutmadı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kahramanmaraş’ın merkezi ve ilçeleri ile Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri için yem desteği dağıtımına başladı.

İLK ETAPTA 550 TON BÜYÜKBAŞ, 200 TON KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YEMİ DAĞITILACAK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden “Üretimin ve üreticimizin bu zor günlerden en az hasarla çıkması için çabalıyoruz. Kahramanmaraş genelinde ve Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde silaj ve yem desteğimizi sürdürüyoruz” paylaşımında bulundu.

ABB’nin Kahramanmaraş’ta kurduğu merkezde teknik ekipler tarafından depremden zarar gören işletmeler tek tek ziyaret edilerek yem dağıtım planlamaları oluşturuluyor. İlk etapta 550 ton büyükbaş hayvan yemi ve 200 ton küçükbaş hayvan yemi hayvan yetiştiricilerine ulaştırılacak.