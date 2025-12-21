Coşkun, açıklamasında Maraş'ta hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını, acılı ailelere sabır dilediklerini vurgulayarak, 'Kaybettiğimiz tüm canlar için yasımızı tutuyoruz' dedi.

'Bu yalnızca Alevilere karşı değil, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur'

Maraş'ta yaşananların yalnızca Alevilere yönelik bir saldırı olarak görülmemesi gerektiğini dile getiren Coşkun, söz konusu olayların insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu belirtti. Alevileri hedef alan anlayışın, birlikte yaşadığı komşularını, onların inancını ve yaşam felsefesini tanımak yerine cehalete teslim olduğunu ifade eden Coşkun, Alevi öğretisinin paylaşmayı, rızalığı ve komşuluk hukukunu esas aldığını hatırlattı.

Coşkun, bu değerlerle tanışılmış olsaydı insanı insana kırdıran karanlık bir yolun değil, paylaşmanın ve birlikte yaşamanın yolunun tercih edileceğini belirterek, yaşananların siyasi hesapların, tarihsel kin ve nefretin aracı hâline getirildiğini kaydetti.

'İnsan yok eden değil, anlam üreten bir varlıktır'

İnsanın doğası gereği yok eden ya da tüketen bir varlık olmadığını vurgulayan Coşkun, yaşamı anlamaya ve anlamlandırmaya çalışan kutsal bir varlık olduğunu ifade etti. Yaşamın; üretim, paylaşım ve insani ilişkilerle anlam kazandığını belirten Coşkun, İslam inancında da insanın düşünen ve akleden bir varlık olması nedeniyle yaratılmışların en şereflisi olarak kabul edildiğini dile getirdi.

Toplumu ve toplumsal ilişkileri doğru okumanın önemine dikkat çeken Coşkun, ancak bu şekilde empati gelişebileceğini ve toplumsal bütünleşmenin mümkün olabileceğini söyledi.

'Toplumsal çeşitlilik niteliksel bir zenginliktir'

Türkiye'nin demografik yapısının yalnızca sayısal değil, niteliksel bir zenginlik olarak ele alınması gerektiğini belirten Coşkun, bu çeşitliliğin doğru okunması hâlinde ülkenin sosyo-kültürel yapısının gerçek anlamda ortaya çıkacağını ifade etti.

Her bir kültürel ve inançsal değerin kıymetinin teslim edilmesiyle, 'ülkemiz medeniyetlerin beşiğidir' söyleminin bir slogandan çıkıp toplumsal bir gerçekliğe dönüşeceğini kaydeden Coşkun, bu anlayışın hem ülke içindeki toplumsal bütünleşmeyi güçlendireceğini hem de Türkiye'ye ulusal ve uluslararası düzeyde saygınlık kazandıracağını söyledi.

Alevi inancı ve birlikte yaşam vurgusu

Alevi inancının tarihsel pratiğinde dayanışma, paylaşma ve diğerkâmlığın öne çıktığını belirten Coşkun, Alevi yaşam felsefesinin özveriyi, insanı öncelemeyi ve kimseyi dışlamamayı esas aldığını dile getirdi. 'Yetmiş iki millete bir nazarla bakmak' ilkesinin bu yolun temel öğretisi olduğunu ifade eden Coşkun, bu anlayışın çatışmacı iklimden uzaklaşmaya ve Cumhuriyet'in demokratik, çoğulcu ve eşitlikçi bir arada yaşama idealine güç katacağını vurguladı.

'Alevilerin talebi eşit yurttaşlıktır'

Alevilerin kimseye yaşadıkları acıları hissettirmek istemediğini belirten Coşkun, Alevi öğretisinin 'İncinsen de incitme' ilkesini esas aldığını söyledi. Alevilerin talebinin son derece yalın olduğunu ifade eden Coşkun, bunun eşit yurttaşlık, karşılıklı saygı ve samimi bir toplumsal sahiplenme olduğunu dile getirdi.

Coşkun, 6 Şubat 2023 depreminin ardından Adıyaman'da bir yurttaşın dile getirdiği 'Siz Aleviler bu kentin kıymetisiniz, bu kentin sahiplerindensiniz' sözlerinin, birlikte yaşama iradesini en güçlü şekilde yansıttığını belirterek, bu anlayışın korunması gerektiğini ifade etti.

'Adıyaman huzurun ve kardeşliğin şehridir'

Adıyaman'ın huzurun, barışın ve kardeşliğin şehri olduğunu vurgulayan Ercan Coşkun, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Bu duygu ve temenniyle, tüm canları sevgiyle selamlıyorum.'

