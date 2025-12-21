Bunlar da ilginizi çekebilir

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan Zeki Y., İsmail A., Cerrah E. ve Ahmet Ç., UMKE ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Adıyaman-Kahta kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Kahta yönüne ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 02 ADM 225 plakalı minibüs, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole devrildi.

