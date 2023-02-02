Perşembe günü akşam saatlerinde başlayan ve kırsalda daha da etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerdeki mahalle yollarını kapatırken, Malatya Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, kar yağışı ile birlikte çalışmalara başladı.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 2 Şubat Perşembe günü Malatya merkezde ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışından dolayı 530 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Malatya genelinde oluşturulan Karla Mücadele Ekipleri, kapanan kırsal mahalle yollarına anında müdahale ederek yol açma çalışmalarına devam ediyor.

530 Mahallenin yolu kapalı

Malatya genelinde 500 araç ve 1300 personelle kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, AYKOME Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler; Akçadağ’da 72, Arapgir’de 42, Arguvan’da 45, Battalgazi’de 39, Darende’de 51, Doğanşehir’de 36, Doğanyol’da 14, Hekimhan’da 54, Kale’de 22, Kuluncak’ta 23, Pütürge’de 64, Yazıhan’da 31, Yeşilyurt’ta 37 olmak üzere yolu kapanan 530 noktada, yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yürütülen karla mücadele çalışmalarında, 3 kar savurma makinesi, 10 dozer, 28 greyder, 18 yükleyici, 13 Beko Loder (Traktör Kepçe) ve 23 servis aracının görev yaptığı belirtildi.

Öte yandan yapılan açıklamada, özellikle merkezde kaldırım ve yol açma çalışmaları sırasında sürücülerin araçlarını yanlış ve çalışmaları etkileyecek şekilde park etmemeleri istendi.

