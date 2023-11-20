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İlk kaza, Aydınlar mevkiinden Ankara yönünde ilerleyen 44 ES 449 plakalı otomobilin sürücüsünün İ.K.(32) direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilmesiyle meydana geldi. Kazada otomobil hurda yığınına dönerken sürücü ile yanında bulunan B.K.(40) yaralandı.

Malatya'da meydana gelen kinci kaza ise Hekimhan ilçesi, Sarıkız Mahallesi'nde yaşandı. S.A idaresindeki 44 AEG 624 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrilmesi neticesinde, otomobil sürücüsü S.A ve aynı otomobilde bulunan S.A yaralandı. Her iki kazada da yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak : PHA