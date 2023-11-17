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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık şüphelilerine yönelik yürütülen çalışma kapsamında Doğanşehir ilçesinde Şehit Cumali Sancar Polis Merkezi Amirliği tarafından ilçede hırsızlık sucuna karıştığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından eş zamanlı adreslere düzenlenen operasyonlarda M.H., İ.K., M.H. ve Y.H., çaldıkları malzemelerle birlikte gözaltına alındılar. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulamasının ardından M.H., serbest bırakılırken diğer 3 şüpheli 'Nitelikli Hırsızlık' sucundan çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin çaldıkları malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

Kaynak : PHA