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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte bir işyerinde gümrük kaçağı elektronik malzemeler olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda işyerinde yapılan aramada 16 cep telefonu, 10 kablosuz kulaklık, 21 şarj adaptörü ve 12 akıllı saat ele geçirildi. Ele geçirilenler muhafaza altına alınırken Ö.F.B. (36) ve M.K. (43) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere malzemelerle birlikte emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA