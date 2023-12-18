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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaçakçılara yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından kente ruhsatsız tabanca getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından plakası ve sürücüsü açıklanmayan kamyonda yapılan aramada saklanmış halde 38 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis tarafından tabancalara el konulurken otomobilde bulunan C.U., M.U. ve E.U., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA