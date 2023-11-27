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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından Malatya- Ankara karayolunun 20'nci kilometresinde uygulama noktası oluşturuldu. Polis ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında plakası açıklanmayan kamyonet durduruldu. Durdurulan kamyonette yapılan aramada branda altına gizlenmiş 5 milyon 550 bin paket bandrollü makaron ele geçirildi. Makaronlara el konulurken, sürücü E.K. (64) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak : PHA